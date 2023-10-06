Песков назвал великим международный интерес к клубу "Валдай"

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Интерес других стран к международному дискуссионному клубу "Валдай" по прежнему велик, хотя состав участников форума и поменялся. Таким мнением поделился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос, сказалось ли на работе клуба снижение количества участников из англосаксонских государств.

"Интерес по-прежнему большой, интерес международный. Но, конечно, композиция участников иногда претерпевает изменения", – поделился Песков.

Пленарная сессия дискуссионного клуба "Валдай" 2023 года с участием Владимира Путина состоялась в четверг, 5 октября. В ходе своего выступления президент озвучил ряд вопросов по политическим, социальным и экономическим направлениям.

В частности, российский лидер затронул темы о доходах граждан, целях спецоперации на Украине, строительстве нового мира, ситуации в Нагорном Карабахе, опыте ЧВК "Вагнер" и еще многом другом.



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