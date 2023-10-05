Песков анонсировал важное и содержательное выступление Путина на "Валдае"

Фото: TACC/Пресс-служба президента РФ/Павел Быркин

Повестка Владимира Путина на форуме "Валдай" будет весьма содержательной, его выступления на этом мероприятии всегда становятся событиями мирового масштаба. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что общественность с большим вниманием следит за предстоящим выступлением.

"Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход – все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента", – отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что Путин выступит на пленарной сессии заседания клуба "Валдай" в четверг, 5 октября.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" появился в 2004 году. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде рядом с озером Валдай.