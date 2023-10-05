Путин заявил, что сегодня стоит задача строительства нового мира

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Сегодня перед учеными, экспертами и политиками стоит задача по строительству нового мира. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдайском форуме.

"Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века во всей их полноте и сложности. <...> Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира", – сказал президент.

По его словам, на определяющих этапах миростроительства особую роль играют именно интеллектуалы, в частности, члены дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства заметил, что в начале текущего столетия все надеялись, что мир извлек уроки из разрушительной военно-идеологической конфронтации и убедился в необходимости сотрудничества, но этого не произошло.

"Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать очевидным. Но оказалось, что это не так", – продолжил Путин.

Он добавил, что миру также не пришло понимание неприемлемости попыток более сильных стран навязать свои интересы более слабым. Эгоизм и пренебрежение коллективным решением глобальных проблем заведет мир в тупик, уверен президент.

Ранее Путин заявил, что сегодня мир постепенно избавляется от финансово-экономической диктатуры отдельных стран. В таких условиях, считает российский президент, формирование многополярного мироустройства неизбежно.

