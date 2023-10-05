Путин назвал "корявым" опыт группы "Вагнер"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Опыт группы "Вагнер" в качестве частной военной компании был "корявым", поскольку не основывался на законе. Об этом в ходе Валдайского форума заявил Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что ЧВК "Вагнер" фактически является журналистским наименованием, поскольку юридически такой структуры, как и других частных военных компаний, в России не существует и не существовало.

Говоря о возможности легализации ЧВК, российский лидер заметил, что у властей РФ пока нет четкого понимания, нужны ли стране такие структуры.

Он также коснулся судьбы бывших бойцов группы "Вагнер". По его словам, уже несколько тысяч из них подписали контракты с Вооруженными силами РФ.

В ходе дискуссии встал вопрос о том, что зарплаты бойцам данной ЧВК платили наличными. Путина удивила эта информация, после чего он взял за это вину на себя.

"И не мог себе представить, как это (выдача бойцам "Вагнера" зарплат наличными. – Прим. ред.) может быть", – сказал президент.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе ЧВК "Вагнер", отмечал, что такой организации юридически не существует, поскольку в России нет закона о частных военных организациях.



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