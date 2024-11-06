06 ноября, 16:32Политика
Темами дискуссионного клуба "Валдай" станут всеобщая безопасность и равные возможности
Фото: kremlin.ru
Темами пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", на которой 7 ноября выступит Владимир Путин, станут всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин уже готовится к своему выступлению в дискуссионном клубе. По словам представителя Кремля, российский лидер готовит речь для выступления на заседании.
В прошлом году Путин на выступлении озвучил ряд вопросов по политическим, социальным и экономическим направлениям. В частности, российский лидер затронул темы о доходах граждан, целях спецоперации на Украине, строительстве нового мира и многом другом.
Владимир Путин выступил с речью в рамках дискуссионного клуба "Валдай"