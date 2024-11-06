Темами дискуссионного клуба "Валдай" станут всеобщая безопасность и равные возможности

Фото: kremlin.ru

Темами пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", на которой 7 ноября выступит Владимир Путин, станут всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин уже готовится к своему выступлению в дискуссионном клубе. По словам представителя Кремля, российский лидер готовит речь для выступления на заседании.

В прошлом году Путин на выступлении озвучил ряд вопросов по политическим, социальным и экономическим направлениям. В частности, российский лидер затронул темы о доходах граждан, целях спецоперации на Украине, строительстве нового мира и многом другом.