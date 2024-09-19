Путин выступил на открытии Юридического форума стран БРИКС

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Владимир Путин выступил на IX Юридическом форуме стран БРИКС, темой которого стало "Право на страже справедливого мира", передает пресс-служба Кремля.

Президент во время своего приветственного слова отметил, что тема форума соответствует приоритетам российского председательства в БРИКС и демонстрирует желание стран-участниц к формированию демократического многополярного миропорядка, основанного на обязательных для всех правовых нормах.

Кроме того, глава государства указал на широкий спектр вопросов, входящих в повестку форума: международное правосудие, юридическое образование и наука, правовое измерение торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальная собственность, механизмы урегулирования трансграничных коммерческих споров и защита законных интересов граждан.

Путин выразил надежду на то, что переговоры между участниками форума будут "содержательными и конструктивными", а предложения, которые прозвучат на форуме, помогут улучшить сотрудничество между странами БРИКС. Также президент указал на важность неформального общения между авторитетными учеными-правоведами и практикующими юристами стран – членов объединения.

Ранее Путин во время встречи с представителями государств объединения, курирующими вопросы безопасности, рассказал, что подключиться к деятельности БРИКС пожелали около 34 государства. Он добавил, что план председательства России в БРИКС выполнен уже более чем на 70%.

Всего было проведено порядка 150 различных мероприятий, также состоялись экспертные и министерские встречи, уточнил Путин. При этом деятельность России как председателя объединения в текущем году ориентировалась на быструю интеграцию новых членов БРИКС .

