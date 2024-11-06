Песков сообщил о подготовке Путина к выступлению на пленарной сессии клуба "Валдай"

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Владимир Путин готовится к выступлению на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, вторая половина среды, 6 ноября, Путина будет заполнена внутренними встречами и совещаниями.

"Кроме того, конечно, подготовка президента к завтрашнему участию в пленарной сессии 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Будет выступление президента", – сказал Песков, добавив, что традиционно к выступлению Путина проявляется повышенный интерес.

Ранее Песков заявил, что российский лидер уже начал готовить речь, с которой выступит на XXI заседании дискуссионного клуба "Валдай".

В прошлом году Путин в ходе своего выступления озвучил ряд вопросов по политическим, социальным и экономическим направлениям. В частности, российский лидер затронул темы о доходах граждан, целях спецоперации на Украине, строительстве нового мира и многом другом.