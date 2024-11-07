Песков сообщил, что Путин затронет тему выборов в США на "Валдае"

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Результаты выборов главы США, по которым избранным президентом стал республиканец Дональд Трамп, в любом случае будут затронуты Владимиром Путиным на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако Песков не прокомментировал возможность присутствия РФ на церемонии вступления Трампа на новую должность, так как неизвестно, кого США будут приглашать на это мероприятие.

Кроме того, есть вероятность, что Путин и Трамп могут обсудить некоторые темы еще до инаугурации нового главы США. При этом, по словам представителя Кремля, любые контакты президентов государств должны быть хорошо проработаны.

Путин выступит на сессии "Валдай" 7 ноября. Ее темами станут всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке.

Выборы в США состоялись 5 ноября. Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.