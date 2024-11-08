Путин назвал чушью мнимые связи Трампа с Россией

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что у победившего на президентских выборах США Дональда Трампа не было никаких связей с Россией. Об этом глава РФ сообщил на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Президент РФ напомнил, что в Соединенных Штатах даже создали специальную комиссию по расследованию связей республиканца с российской стороной. Однако Вашингтону так и не удалось ничего доказать.

"И все равно с энергией невообразимой, которой можно было найти лучшее применение, до последнего момента чуть ли не использовали это – мнимые связи с Россией. Чушь собачья", – добавил Путин.

В ходе заседания клуба "Валдай" президент РФ поздравил Трампа с победой на американских выборах, а также заявил, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран, в том числе и с Трампом.

Республиканец в ответ на это заявил, что еще не разговаривал с Владимиром Путиным, но допускает такую возможность.