Белый дом отказался комментировать готовность Путина к контактам с Трампом

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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказанную Владимиром Путиным готовность к контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

"Я не буду говорить об этом. Он избранный президент, так решил американский народ", – сказала Жан-Пьер.

По ее словам, она может говорить только о том, что Белый дом будет делать в следующие 74 дня, об обязательствах по обеспечению Украины необходимым.

Ранее Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США. Он подчеркнул, что Москва будет работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ.

Комментируя результаты выборов в Штатах, Путин заявил, что не знает о дальнейших действиях Трампа. Однако президент России готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран, в том числе и с Трампом. Помимо этого, Путин сказал, что высказывания кандидата в президенты США в ходе предвыборной кампании о восстановлении отношений с Россией и по украинскому кризису заслуживают внимания.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преувеличением слова Трампа о том, что он может закончить конфликт на Украине за одну ночь. Он отметил, что если новая администрация США во главе с победившим на выборах Трампом будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. До этого он обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, и причем сделать это всего за 24 часа.

