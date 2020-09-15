Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов

Фото: AP Photo/Joan Monfort
Нападающий испанского клуба "Барселона", капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, сообщают "Дни.ру".
Стало известно, что в 2020 году 33-летний спортсмен заработал 126 миллионов долларов. На второй позиции по доходам находится капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, он заработал 117 миллионов долларов.
На третьем месте самых дорогих футболистов, по данным Forbes, расположился бразильский игрок атаки Неймар, который выступает за французский клуб "Пари Сен-Жермен". Его доход составил 96 миллионов долларов.
Ранее Месси объявил, что останется в "Барселоне". Игрок был готов покинуть команду в соответствии с пунктом в своем контракте.
Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов
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