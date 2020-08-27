Названа сумма потенциального трансфера Месси в "Манчестер Сити"

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Трансфер нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси может обойтись "Манчестер Сити" в 500 миллионов фунтов, сообщает "Газета.ру".

Руководство каталонского клуба готово отпустить 33-летнего игрока за 200 миллионов фунтов. Заработная плата Месси по трехлетнему контракту оценивается в 100 миллионов фунтов за год.

Ранее сообщалось, что футболист решил покинуть "Барселону" из-за дружбы с другим форвардом каталонского клуба Луисом Суаресом, которому руководство предложило искать новую команду.

Решение отказаться от услуг Суареса было принято после назначения новым главным тренером "Барселоны" Рональда Кумана. Он же сообщил Месси, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Вместе с каталонцами десять раз выигрывал чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны. Четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Несколько дней назад форвард общался по телефону с главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой. В частности, они обсуждали возможный переход Месси в английский клуб.