"Спартак" одержал победу над "Родиной" в матче Кубка России

Фото: instagram.com/fcsm_official
Московский "Спартак" с крупным счетом обыграл столичную "Родину" в матче группового этапа Кубка России.
Встреча группы 2, состоявшаяся на стадионе красно-белых, завершилась со счетом 5:1. За "Спартак", который номинально играл в гостях, отличились Александр Соболев (35-я минута), Остон Урунов (53), Лукас Айртон (56), Роман Зобнин (59) и Эсекель Понсе (81).
У "Родины", выступающей в третьем по значимости дивизионе России, голом отметился Магомедхабиб Абдусаламов (61).
Следующий матч в группе "Спартак" проведет 21 октября на выезде против красноярского "Енисея", с которым "Родина" сыграет дома 30 сентября.
По итогам матча с ЦСКА (1:3) тренера "Спартака" по физподготовке Рамиля Шарипова дисквалифицировали на 6 матчей, из них на 3 условно.
Согласно протоколу встречи, тренер покинул техническую зону, выразил несогласие с решением судьи и толкнул ассистента арбитра. Помимо дисквалификации, Шарипова оштрафовали на 300 тысяч рублей.
ЦСКА одержал победу над "Спартаком" в столичном дерби в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч прошел 13 сентября на стадионе армейцев.
ЦСКА одержал победу над "Спартаком" в матче чемпионата России по футболу
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