"Спартак" обыграл "Рубин" в матче РПЛ

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В матче 8-го тура чемпионата России по футболу победу над командой из Казани "Рубин" одержал "Спартак" из Москвы.
Игра закончилась со счетом 2:0. Так, в самом начале матча на 4-й минуте счет открыл швед Джордан Ларссон. Затем на 21-й минуте от защитника "Рубина" Михаила Меркулова мяч отскочил в ворота.
Таким образом, московская команда в турнирной таблице догнала санкт-петербургский "Зенит" и набрала 17 очков. Команда из Казани набрала 11 очков и осталась на седьмом месте.
Ранее "Химки" потерпели крупное поражение от "Краснодара" в матче Российской премьер-лиги. Игра прошла на стадионе в Краснодаре. Матч завершился со счетом 7:2 в пользу местной команды
Фанаты "Ростова" и "Локомотива" устроили драку после матча
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