"Спартак" обыграл "Рубин" в матче РПЛ

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В матче 8-го тура чемпионата России по футболу победу над командой из Казани "Рубин" одержал "Спартак" из Москвы.

Игра закончилась со счетом 2:0. Так, в самом начале матча на 4-й минуте счет открыл швед Джордан Ларссон. Затем на 21-й минуте от защитника "Рубина" Михаила Меркулова мяч отскочил в ворота.

Таким образом, московская команда в турнирной таблице догнала санкт-петербургский "Зенит" и набрала 17 очков. Команда из Казани набрала 11 очков и осталась на седьмом месте.

Ранее "Химки" потерпели крупное поражение от "Краснодара" в матче Российской премьер-лиги. Игра прошла на стадионе в Краснодаре. Матч завершился со счетом 7:2 в пользу местной команды

