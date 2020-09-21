Сергей Егоров покинул пост спортивного директора ФК "Химки"

Фото: fckhimki.com

Спортивный директор подмосковного футбольного клуба "Химки" Сергей Егоров покинул свой пост. Как сообщает РИА Новости, сотрудничество прекращено по соглашению сторон.

В должности спортдира Егоров работал с июля 2020 года.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков ранее критически отозвался о работе тренерского штаба и администрации "Химок" после поражения от "Краснодара" со счетом 2:7.

Помимо Сергея Егорова, свой пост также покинул тренер команды Дмитрий Гунько. Он возглавил "Химки" 1 августа, сменив на этом посту Сергея Юрана.

"Химки" стали одним из двух новичков Российской Премьер-лиги нынешнего сезона. После 8 сыгранных туров команда с 3 очками занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.

