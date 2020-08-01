Дмитрия Гунько назначили главным тренером ФК "Химки"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Дмитрий Гунько был назначен главным тренером подмосковного футбольного клуба "Химки". Информация появилась на официальном сайте ФК.
"Кандидатуру Дмитрия Гунько на пост главного тренера "Химок" Наблюдательный совет клуба рассматривал еще 2015 году, но тогда договориться не получилось", – уточнил гендиректор клуба Александр Зайцев.
Гунько также прокомментировал свое назначение. "Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное – развивать футболистов в отдельности и команду в целом", – сказал он.
Отмечается, что Гунько начинал тренерскую карьеру в Академии столичного "Спартака". Кроме того, после завершения игровой карьеры специалист пробовал себя в журналистике.
Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба "Химки" Сергей Юран покинул свой пост. Сам он выразил удивление, уточнив, что ничего не подписывал и его трудовая книжка по-прежнему находится в клубе. После новостей об уходе тренера футболисты написали открытое письмо губернатору области Андрею Воробьеву, в котором поддержали Юрана и попросили помочь в ситуации.
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