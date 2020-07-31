Сергей Юран покидает пост главного тренера футбольного клуба "Химки"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Генеральный директор подмосковного футбольного клуба "Химки" Александр Зайцев объявил об отставке главного тренера команды Сергея Юрана. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта", – заявил Зайцев.
Уточняется, что Юран запросил улучшенные условия после успехов в Кубке России – в этом турнире "Химки" дошли до финала, где уступили петербургскому "Зениту" со счетом 1:0.
"После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт. Срок контракта не могу разглашать, соглашение действующее на сегодняшний день", – объяснил гендиректор "Химок".
Он также подтвердил, что клуб ищет нового тренера.
"Химки" по итогам минувшего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заслужили право выступить в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/2021.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: