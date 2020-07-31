Сергей Юран покидает пост главного тренера футбольного клуба "Химки"

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Генеральный директор подмосковного футбольного клуба "Химки" Александр Зайцев объявил об отставке главного тренера команды Сергея Юрана. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта", – заявил Зайцев.

Уточняется, что Юран запросил улучшенные условия после успехов в Кубке России – в этом турнире "Химки" дошли до финала, где уступили петербургскому "Зениту" со счетом 1:0.

"После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт. Срок контракта не могу разглашать, соглашение действующее на сегодняшний день", – объяснил гендиректор "Химок".

Он также подтвердил, что клуб ищет нового тренера.

"Химки" по итогам минувшего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заслужили право выступить в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/2021.

