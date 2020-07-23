Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА/Денис Тырин
Сезон-2020/2021 Российской Премьер-лиги начнется 8-9 августа, сообщается на официальном сайте чемпионата.
Окончательный календарь исполком Российского футбольного союза утвердит 24 июля. Кроме того, стало известно, что матч за Суперкубок России состоится 7 августа. В качестве места проведения была выбрана "ВЭБ Арена" – домашний стадион ПФК ЦСКА.
Суперкубок России разыгрывается между победителем чемпионата и обладателем кубка. В случае если оба титула завоевал один и тот же клуб, то претендентом на Суперкубок становится команда, занявшая второе место в национальном первенстве.
В прошлом году обладателем титула стал московский "Локомотив", переигравший санкт-петербургский "Зенит" со счетом 3:2.
Чемпионом России в сезоне-2019/2020 стал "Зенит". Он оформил титул за четыре тура до конца первенства, что является самым ранним чемпионством за всю историю российского футбола.
22 июля завершился сезон-2019/20200 РПЛ. По его итогам второе и третье места заняли "Локомотив" и "Краснодар". Они получили право представлять Россию в Лиге чемпионов. Занявшие четвертое и пятое места ЦСКА и "Ростов" будут играть в Лиге Европы. Из розыгрыша РПЛ выбыли "Крылья Советов" и "Оренбург".
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