"Локомотив" получил Суперкубок России по футболу

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московский клуб "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в матче за Суперкубок России. Встреча прошла в столице в субботу, 6 июля, на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке.

"Зенит" сыграл в ней в качестве действующего чемпиона России, "Локомотив" - в качестве обладателя Кубка России. В составе победителей голы забили Федор Смолов (6-я минута), Алексей Миранчук (79 и 82). У оппонентов дубль записал Сердар Азмун (45+2 и 53).

"Локомотив" стал обладателем трофея в третий раз в своей истории. "Зенит" выигрывал Суперкубок четырежды.

Матчи за Суперкубок России между действующими чемпионом и обладателем Кубка страны традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в РФ.



Московский футбольный клуб "Локомотив" выиграл Суперкубок

Ранее Российский футбольный союз опубликовал список 33 лучших футболистов России сезона−2018/19.

Среди вратарей лучшими по итогам сезона были признаны: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"). Славу лучших правых защитников снискали Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Сергей Петров ("Краснодар").

В категории правых центральных защитников РФС особо отметил Бранислава Ивановича ("Зенит"), Андрея Семенова ("Ахмат") и Максима Беляева ("Арсенал"). Среди левых центральных защитников в почетный рейтинг Российского футбольного союза попали Георгий Джикия ("Спартак"), Ярослав Ракицкий ("Зенит") и Урош Спаич ("Краснодар").

В "Локомотиве" не стали продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым, который выступал за клуб с 2010 года. Кроме Тарасова, за "Локомотив" перестанут выступать еще 6 футболистов. С ними клуб также не подписал новые контракты.

