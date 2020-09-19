Пять хоккеистов рижского "Динамо" заразились коронавирусом

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По меньшей мере пять хоккеистов рижского "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает РИА Новости.

Председатель совета директоров Динамо Юрис Савицкис заявил, что в команде ждут полные результаты анализов и информацию о количестве зараженных.

Серьезных симптомов заболевания у заболевших нет.

В четверг, 17 сентября, рижане досрочно вернулись в Ригу, так как казахстанский Барыс, матч с которым должен был состояться 18 сентября, был отправлен на карантин из-за случаев COVID-19 в команде.

На 22 сентября у "Динамо" намечен домашний матч с нижегородским "Торпедо".

Ранее матч регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и ярославским "Локомотивом" перенесли из-за симптомов заболевания среди игроков российской команды.