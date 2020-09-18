Матч "Динамо" (Минск) – "Локомотив" перенесли из-за симптомов COVID-19 у хоккеистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и ярославским "Локомотивом" перенесен из-за симптомов заболевания среди игроков российской команды, сообщается на сайте КХЛ.

По этой же причине был перенесен матч ярославцев с "Сочи", который должен был состояться в четверг.

Матч с минским "Динамо" был намечен на 19 сентября. За оставшееся время не удастся отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы, пояснили в лиге.

Ранее сообщалось, что на российских футбольных стадионах откроют гостевые сектора. Такое решение приняли в РФС. Сейчас они недоступны для фанатов из-за коронавируса.

Таким образом, фанаты приезжего клуба снова будут получать 10% от продаваемых билетов.