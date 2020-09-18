Матч "Динамо" (Минск) – "Локомотив" перенесли из-за симптомов COVID-19 у хоккеистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и ярославским "Локомотивом" перенесен из-за симптомов заболевания среди игроков российской команды, сообщается на сайте КХЛ.
По этой же причине был перенесен матч ярославцев с "Сочи", который должен был состояться в четверг.
Матч с минским "Динамо" был намечен на 19 сентября. За оставшееся время не удастся отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы, пояснили в лиге.
Ранее сообщалось, что на российских футбольных стадионах откроют гостевые сектора. Такое решение приняли в РФС. Сейчас они недоступны для фанатов из-за коронавируса.
Таким образом, фанаты приезжего клуба снова будут получать 10% от продаваемых билетов.
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