Московский "Спартак" проиграл минскому "Динамо" в матче КХЛ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный клуб "Спартак" проиграл минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Спортсмены встретились на ледовой арене в Москве.

Матч закончился в овертайме со счетом 4:3 в пользу "Динамо". У спартаковцев шайбы в ворота соперников забросили хоккеисты Артем Федоров, Сергей Широков, а также Мартин Бакош.

"Спартак" на старте сезона выиграл два матча и два проиграл. В следующий раз московские игроки выйдут на лед 15 сентября и сразятся с ХК "Трактор" из Челябинска. Начало матча запланировано на 19:30.

Ранее ЦСКА проиграл "Ак Барсу" в матче Кубка Открытия КХЛ. В составе "армейцев" забитыми шайбами отличились Дмитрий Саморуков и Антон Слепышев.