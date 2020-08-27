"Спартак" одержал победу над "Динамо" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский хоккейный клуб "Спартак" обыграл столичное "Динамо" со счетом 4:1 в матче Кубка мэра Москвы.

В составе "Спартака" шайбы забросили Мартин Бакош, Сергей Широков и Лукаш Радил, у "Динамо" отличился Вадим Шипачев. Перед началом игры турнир открыл Сергей Собянин.

В этом году состязания проходят в хоккейном дворце Москвы "ЦСКА Арена" на ЗИЛе. Кубок разыгрывают московские команды "Динамо", "Спартак", ЦСКА и подмосковный "Витязь", каждая сыграет по три матча.

Ранее в рамках турнира подмосковный "Витязь" обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2. После первого игрового дня в активе "Спартака" и "Витязя" по два очка, у "Динамо" и ЦСКА баллов нет. "Спартак" 28 августа будет соревноваться с "Витязем", "Динамо" – с ЦСКА.

Турнир будет продолжаться до 29 августа. Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом является "Динамо", побеждавшее шесть раз, на втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА с пятью наградам, на третьем – "Спартак" с двумя.

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