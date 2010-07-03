Топ-7 самых высокооплачиваемых российских спортсменов

Российскому хоккеисту Александру Овечкину, играющему за клуб "Вашингтон Кэпиталс", могут предложить новый рекордный контракт с окладом 12 миллионов долларов в год. В этом случае 35-летний форвард станет самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Рассказываем, кто еще из российских спортсменов зарабатывает миллионы на своих контрактах.

Александр Овечкин, хоккеист

Фото: AP/Nick Wass

Текущий контракт Овечкина с хоккейным клубом "Вашингтон Кэпиталс" истекает в 2021 году. По данным СМИ, сейчас Овечкин получает 9,54 миллиона долларов в год, а в новом контракте речь идет об окладе в 12 миллионов долларов в год. Это самая высокая зарплата среди российских игроков в Национальной хоккейной лиге. В этом случае Овечкин также станет вторым после самого высокооплачиваемого игрока чемпионата. Сегодня этот титул занимает Коннор Макдэвид из клуба "Эдмонон Ойлерс".



Российский форвард выступает за клуб с 2005 года. В сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате НХЛ Александр Овечкин провел 68 игр. На его счету 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач. Всего в матчах за "Кэпиталс" он забросил 706 шайб. Хоккеист является обладателем Кубка Стэнли и 8 раз был признан лучшим снайпером чемпионата.

По данным рейтинга Forbes, в десятку самых высокооплачиваемых российских спортсменов за последние десять лет, кроме Овечкина, вошли еще пять хоккеистов, два футболиста, баскетболист Мозгов и теннисистка Шарапова.

Мария Шарапова, теннисистка

Фото: AP/Thibault Camus

Доход знаменитой теннисистки за последние 10 лет составил почти 198 миллионов долларов. Шарапову признавали первой ракеткой мира, в разные годы она выиграла все турниры Большого шлема и стала десятой женщиной в истории, обладающей этим титулом. Среди ее достижений – победа 39 турниров WTA, серебряная медаль на Олимпийских играх 2012 года в одиночном разряде, победы на турнирах Wimbledon, US Open, Australia Open и Roland Garros. В феврале этого года Шарапова объявила о завершении карьеры, но остается одной из мировых лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов.

Евгений Малкин, хоккеист

Фото: AP/Gene J. Puskar

34-летний российский спортсмен играет за хоккейный клуб "Питтсбург Пинвинз" с 2006 года. В составе команды Малки трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В составе сборной России завоевывал звание чемпиона мира в 2012 и 2014 годах. Летом 2013 года "Питтсбург" продлил контракт с Малкиным на 8 лет и 76 миллионов долларов. В марте 2019 года нападающий в 848-м матче в НХЛ набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах и стал пятым россиянином в истории, достигшим этой цифры. Общий доход хоккеиста за 10 лет составил 94,6 миллиона долларов.

Тимофей Мозгов, баскетболист

Фото: AP/Mark J. Terrill

Чуть меньше за этот же период заработал российский баскетболист Тимофей Мозгов – 72 миллиона долларов. Летом 2010 года Тимофей подписал трехлетний контракт с "Нью-Йорк Никс" на 9,7 миллиона долларов. Но уже через полгода он перешел в баскетбольный клуб "Денвер Наггетс", а в январе 2015 года – в "Кливленд". Мозгов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона НБА. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы (2011) и Олимпийских игр (2012). Сегодня у центрового Мозгова подписан контракт с "Химками". Также спортсмен является учредителем ежегодного турнира среди детских команд по баскетболу "Мозгов CUP".

Илья Ковальчук, хоккеист

Фото: AP/Jeffrey T. Barnes

Ровно такую же сумму, как и Мозгов, заработал за 10 лет российский нападающий Илья Ковальчук (72 миллиона долларов). Воспитанник московского "Спартака" играл в НХЛ за "Атланту Трэшерз", а в ходе сезона-2009/2010 оказался в "Нью-Джерси Девилз" и к началу следующего сезона подписал с клубом контракт на 15 лет на 100 миллионов долларов. Но уже летом 2013 года подписал новый контракт с питерским хоккейным клубом СКА на 4 года. С учетом разницы в налогах в США и России Ковальчук зарабатывал в КХЛ даже больше. В настоящее время играет за "Вашингтон Кэпиталз" и организовывает благотворительные матчи с участием профессиональных хоккеистов, бизнесменов, политиков и общественных деятелей.

Павел Дацюк, хоккеист

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

С 2001 года Дацюк выступал за клуб НХЛ "Детройт Ред Уингс". В 2013-м клуб уговорил нападающего продлить соглашение еще на три сезона, повысив при этом зарплату с 6,7 до 7,5 миллиона долларов в год. Однако за год до окончания действия контракта Дацюк объявил, что возвращается в Россию. За свою карьеру в НХЛ российский хоккеист дважды выигрывал Кубок Стэнли, в составе сборной России становился чемпионом мира (2012) и олимпийским чемпионом (2018). Подписав двухлетний контракт со СКА, Дацюк стал одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Его доход за период с 2010 по 2020 год составил 63,6 миллиона долларов.

Александр Радулов, хоккеист

Фото: AP/Mark Humphrey

Спортсмен заработал за 10 лет 58,5 миллиона долларов. Звездный час в НХЛ выпал нападающему Радулову в начале 2010-х. Он три сезона подряд получал "Золотую клюшку" как самый ценный игрок регулярного чемпионата. В 2008 году Радулов сбежал из "Нэшвила" в клуб "Салават Юлаев", где ему предложили зарплату почти в 4 раза больше. В 2012 году он заключил контракт с ЦСКА с зарплатой 8 миллионов долларов в год. В 2016-ом к хоккеисту проявляли интерес сразу несколько клубов НХЛ. После одного сезона в "Монреале" он подписал контракт на 5 лет и 31,3 миллиона долларов с хоккейным клубом "Даллас Старз".

В первую десятку российских спортсменов с самыми высокими доходами за последние 10 лет также вошли футболисты Юрий Жирков (49,7 миллиона долларов) и Андрей Аршавин (43,3 миллиона долларов), а также хоккеист Сергей Бобровский (44,4 миллиона долларов).