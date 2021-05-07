Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России

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Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства является начальник производства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT.

За данную должность соискателям предлагают до 200 тысяч рублей. Также заработок в 175 тысяч рублей в месяц сможет получать начальник участка в строительной компании в Омске.

Технолог на производстве товаров для творчества сможет зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц. Токарю – расточнику в Екатеринбурге предлагают зарплату до 140 тысяч рублей в месяц.

В столице инженеру – проектировщику систем электроснабжения готовы платить от 130 тысяч рублей. Такую же сумму предлагают электрогазосварщику в Амурской области.

Директор завода в республике Адыгея может рассчитывать на зарплату в 120 тысяч рублей в месяц. До 120 тысяч может получать столяр – мебельщик в Новосибирске.

Всего в рамках исследования было изучено более 5 тысяч вакансий.

Ранее сообщалось, что самую высокую зарплату в столице предлагают пародонтологам, охранникам и менеджерам.

