Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России

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Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства является начальник производства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT.
За данную должность соискателям предлагают до 200 тысяч рублей. Также заработок в 175 тысяч рублей в месяц сможет получать начальник участка в строительной компании в Омске.
Технолог на производстве товаров для творчества сможет зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц. Токарю – расточнику в Екатеринбурге предлагают зарплату до 140 тысяч рублей в месяц.
В столице инженеру – проектировщику систем электроснабжения готовы платить от 130 тысяч рублей. Такую же сумму предлагают электрогазосварщику в Амурской области.
Директор завода в республике Адыгея может рассчитывать на зарплату в 120 тысяч рублей в месяц. До 120 тысяч может получать столяр – мебельщик в Новосибирске.
Всего в рамках исследования было изучено более 5 тысяч вакансий.
Ранее сообщалось, что самую высокую зарплату в столице предлагают пародонтологам, охранникам и менеджерам.
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