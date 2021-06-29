Четверть россиян уверены, что без связей не построить успешную карьеру, – опрос

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25% россиян уверены, что без связей и знакомств невозможно обеспечить себе успешное продвижение по карьерной лестнице. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Только 17% опрошенных отметили, что в вопросе построения карьеры важнее всего навыки и образование, а 14% назвали наиболее важными удачу и умение находить общий язык с коллегами и начальством. 44% респондентов все же полагают, что иногда связи в построении карьеры бывают не лишними.

Кроме того, выяснилось, что 10% опрошенных россиян регулярно прибегали к полезным знакомствам для продвижения по карьерной лестнице, 25% делали это лишь однажды.

65% предпочитают строить карьеру самостоятельно, однако 85% признались, что хотели бы завести знакомства, которые бы им в этом помогли.

Всего в опросе приняли участие 5 000 пользователей сервиса "Работа.ру" в возрасте старше 18 лет из разных частей страны.

Ранее россияне рассказали, какие профессии, по их мнению, достойны повышения заработной платы. В списке специалистов, получающих несправедливо маленькую зарплату, лидируют преподаватели, врачи и ученые.

О слишком низком уровне оплаты труда учителей заявили 64% респондентов. Они считают, что за свою работу педагоги должны в среднем получать 120 700 рублей в месяц. Доход врачей между тем должен составлять 122 800 рублей, а ученых – 130 800 рублей.

