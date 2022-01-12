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Общество

07:45

В Минтруде РФ рассказали о нерабочих днях в 2022 году

общество видео Иван Лозовой Кристина Курума

В Минтруде рассказали, что в этом году россиян ждут еще две недели праздников и больше 100 дней выходных.

23 февраля отмечается День защитника Отечества. А с 6 по 8 марта горожане будут отдыхать в честь Международного женского дня.

Майские праздники в этом году начнутся немного раньше – с 30 апреля по 3 мая включительно, а затем – с 7 по 10 мая.

День России будут праздновать тря дня – с 11 по 13 июня. В честь Дня народного единства будут три выходных дня – с 4 по 6 ноября.

А 31 декабря в этом году снова будет нерабочим. Он выпадает на субботу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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