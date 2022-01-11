Песков рассказал о подготовке РФ к новой волне COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России ведется работа по подготовке системы здравоохранения к возможной новой волне заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, проникновение штамма "Омикрон" в страну прогнозировалось специалистами и правительством.
"Если вы помните, мы давно еще сказали, что нет вопроса, придет ли к нам "Омикрон", есть вопрос, когда он к нам придет, к сожалению", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков также обратил внимание на то, что происходит в Европе и США, где заболеваемость превысила 1,1 миллиона человек в сутки. Он подчеркнул, что это большая опасность.
Ранее замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что в конце января – начале февраля в России ожидается подъем заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса.
Эксперт напомнил, что в России данная мутация уже обнаружена, штамм распространяется быстро. При этом количество госпитализаций снижено. Также меньше и число тяжелых случаев протекания болезни и летальных исходов.
Кроме того, вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о возможном начале пятой волны коронавируса в эти же месяцы. По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы.
Альтштейн выразил мнение, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо модернизировать существующие вакцины.
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