Песков рассказал о подготовке РФ к новой волне COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России ведется работа по подготовке системы здравоохранения к возможной новой волне заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, проникновение штамма "Омикрон" в страну прогнозировалось специалистами и правительством.

"Если вы помните, мы давно еще сказали, что нет вопроса, придет ли к нам "Омикрон", есть вопрос, когда он к нам придет, к сожалению", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков также обратил внимание на то, что происходит в Европе и США, где заболеваемость превысила 1,1 миллиона человек в сутки. Он подчеркнул, что это большая опасность.

Ранее замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что в конце января – начале февраля в России ожидается подъем заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса.

Эксперт напомнил, что в России данная мутация уже обнаружена, штамм распространяется быстро. При этом количество госпитализаций снижено. Также меньше и число тяжелых случаев протекания болезни и летальных исходов.

Кроме того, вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о возможном начале пятой волны коронавируса в эти же месяцы. По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы.

Альтштейн выразил мнение, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо модернизировать существующие вакцины.