Экономист рассказала, какой стаж не учитывается при начислении пенсии

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По действующему российскому законодательству время очного обучения в вузе не включается в трудовой стаж при начислении пенсии, рассказала заместитель декана экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Елена Григорьева. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Также она напомнила, что срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года учитывается при расчете пенсии лишь в том случае, если гражданин работал до и после наступления данных периодов. При этом Григорьева отметила, что в настоящее время в России трудовой стаж не играет ключевой роли при начислении пенсии, но может иметь важное значение в некоторых случаях.

"Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия), ему полагаются дополнительные льготы и надбавки", – сказала она.

По словам эксперта, определяющее значение при расчете пенсионных выплат имеют страховые взносы, которые выплачивал работодатель. По действующей формуле они переводятся в баллы, на основе которых вычисляется страховая часть пенсии.

Ранее профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова напомнила, что неработающие пенсионеры, которые отработали более 30 лет в сельской местности, с 2022 года смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде.

Она также добавила, что из-за растущей инфляции повышение пенсий в текущем году коснется тех, кто проработал в колхозах и совхозах до 1992 года, а также бывших сотрудников правоохранительных органов, ФСИН и тех, кто работал в условиях Крайнего Севера.

