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Общество

01 января, 23:01

Сокращенным на работе россиянам разрешили досрочно выходить на пенсию

общество

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

С 1 января россияне, которые потеряли работу из-за сокращений, могут досрочно выйти на пенсию. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Документ размещен на сайте Кремля.

"Граждане России, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше", – говорится в документе.

Обязательным условием является сокращение штата или ликвидация организации, а также необходимый страховой стаж. Для мужчин он составляет 25 лет, для женщин – 20.

Кроме того, с 1 января 2022 года в России на 5,9% вырос размер страховой пенсии. Социальная часть при этом увеличилась на 7,7%.

На 25% вырастут пенсии у россиян, проживающих в сельской местности. Коснется это неработающих пожилых граждан, чей стаж в сельскохозяйственной сфере составляет не менее 30 лет.

Также с 1 января выросли минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. В частности, МРОТ теперь составляет 13 890 рублей в месяц против 12 792 рублей в 2021 году. Индексация выплаты составила 8,6%. При этом прожиточный минимум увеличился на 1 тысячу рублей, до 12 654.

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