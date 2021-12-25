В ПФР объяснили, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov
Повышенную фиксированную выплату к пенсии могут получить жители села. Перерасчет в данном случае происходит автоматически, напомнили в Пенсионном фонде РФ.
"Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. <...> обращаться в ПФР не требуется", – говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".
Для получения 25-процентной надбавки необходимо иметь стаж в сельском хозяйстве (не менее 30 лет) и проживать на селе. Еще одним условием является отсутствие оплачиваемой работы.
При подсчете стажа, дающего право на надбавку, учитывается работа в совхозах, колхозах и остальных сельскохозяйственных предприятиях и организациях.
Работа, которая выполнялась до 1992 года, включается в сельский стаж независимо от профессии или занимаемой должности.
После 1992 года право на такую надбавку получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве. В сельский стаж также включаются периоды работы в качестве прораба в организации, основным видом деятельности которой является сельское хозяйство.
Ранее в ПФР напомнили, что в следующем году право на страховую пенсию будут иметь женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Для назначения страховой пенсии по старости необходимо также наличие общего стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента.
В ПФР назвали условия назначения пенсии в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: