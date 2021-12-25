В ПФР объяснили, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии

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Повышенную фиксированную выплату к пенсии могут получить жители села. Перерасчет в данном случае происходит автоматически, напомнили в Пенсионном фонде РФ.

"Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. <...> обращаться в ПФР не требуется", – говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".

Для получения 25-процентной надбавки необходимо иметь стаж в сельском хозяйстве (не менее 30 лет) и проживать на селе. Еще одним условием является отсутствие оплачиваемой работы.

При подсчете стажа, дающего право на надбавку, учитывается работа в совхозах, колхозах и остальных сельскохозяйственных предприятиях и организациях.

Работа, которая выполнялась до 1992 года, включается в сельский стаж независимо от профессии или занимаемой должности.

После 1992 года право на такую надбавку получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве. В сельский стаж также включаются периоды работы в качестве прораба в организации, основным видом деятельности которой является сельское хозяйство.

Ранее в ПФР напомнили, что в следующем году право на страховую пенсию будут иметь женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Для назначения страховой пенсии по старости необходимо также наличие общего стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента.