Минтруд РФ опроверг информацию о недоплате пенсий за шесть лет

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Минтруд РФ опроверг информацию о недоплате пенсий в размере около 90 тысяч рублей за последние шесть лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что с 2016 года пенсии индексируются в соответствии с темпами инфляции. При этом в январе 2019 года выплаты проиндексировали на 7,05%, что привело к превышению размера выплат уровня инфляции в стране за последние три года.

"С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий 55%. Кроме того, для поддержки доходов пенсионеров были осуществлены единовременные выплаты в январе 2017 года (5 000 рублей) и сентябре 2021 года (10 000 рублей), на которые было направлено более 650 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что с 2019 года размеры страховых пенсий индексировались опережающими фактическую инфляцию темпами. Так, средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2019 году составил 15 427 рублей, в 2020 году – 16 445 рублей, а в 2021 году – 17 481 рубль.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин заявил, что российские пенсионеры за последние шесть лет в среднем недополучили по 90 тысяч рублей из-за недостаточной индексации пенсий по отношению к уровню инфляции.

Оценку данной ситуации поддержал первый зампред комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он отметил, что пенсионеры потеряли данные средства, а также пояснил, что индексация пенсий по-прежнему осуществляется в ненадлежащем объеме.

