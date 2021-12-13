В Госдуме рассказали, сколько недоплатили пенсионерам РФ из-за неправильной индексации

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Российские пенсионеры за последние шесть лет в среднем недополучили по 90 тысяч рублей из-за недостаточной индексации пенсий по отношению к уровню инфляции, заявил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин Ura.ru.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством пенсии должны ежегодно индексироваться в соответствии с темпами инфляции. В 2015 году ее уровень составлял около 13%.

"Тогда было принято специальное решение: неработающим пенсионерам индексировать пенсию только на 4% с 2016 года вместо 13%. Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали 9% все эти годы. Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей", – сказал Смолин.

Такую оценку данной ситуации поддержал первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он отметил, что пенсионеры потеряли данные средства, а также пояснил, что индексация пенсий по-прежнему осуществляется в ненадлежащем объеме.

"Сейчас инфляция, по некоторым оценкам, составляет 10%, а индексируют только 5%. При этом у нас неадекватные пенсии. Вот в лаборатории академии при президенте РФ считают, что реальный прожиточный минимум – 32 тысячи, а пенсии при этом – 12–14 тысяч", – подчеркнул Коломейцев.

Ранее председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство законопроект о введении в России ежегодной 13-й пенсии. Он отметил, что власти обязаны оказывать дополнительную поддержку в виде выплат социально незащищенным гражданам, особенно в период, когда они начинают активно брать потребительские кредиты.