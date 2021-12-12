В ПФР рассказали, кто сможет получить сельскую надбавку к пенсии в 2022 году

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С 1 января 2022 года пенсионеры, которые 30 и более лет отработали в сельской местности, а на данный момент не трудоустроены, начнут получать сельскую надбавку независимо от места проживания. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ, передает "Российская газета".
В ведомстве отметили, что работа, которая до 1992 года выполнялась в российских колхозах, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, машинно-тракторных станциях, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, занимаемой должности или специальности.
После 1992 года право на такую надбавку получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве. В сельский стаж также включаются периоды работы в качестве прораба в организации, основным видом деятельности которой является сельское хозяйство.
Кроме того, на сельскую надбавку имеют права пенсионеры, работавшие диспетчерами структурного подразделения растениеводческого и животноводческого направления в организации, основным видом деятельности которой не является сельское хозяйство.
Ранее председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство законопроект о введении в России ежегодной 13-й пенсии. Он отметил, что власти обязаны оказывать дополнительную поддержку в виде выплат социально незащищенным гражданам, особенно в период, когда они начинают активно брать потребительские кредиты.
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