В "Союзе пенсионеров" оценили идею о ежегодной выплате 13-й пенсии

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Возражений против введения 13-й пенсии не будет, однако будут вопросы в экономическом плане. Об этом заявил глава "Союза пенсионеров России" Валерий Рязанский в интервью "Газете.ру".

По его словам, трудно возражать данной инициативе с гуманитарно-социальной точки зрения. Однако для решения вопроса необходимы средства.

"Либо это средства Пенсионного фонда, если они у них есть, что маловероятно. Либо это деньги бюджета, потому что индексация идет из бюджета. Это вопрос счета денег", – отметил Рязанский.

При этом он подчеркнул, что 13-я пенсия компенсировала бы многие неприятности из-за инфляции.

"По факту уже сложившейся инфляции необходимо будет принимать решение, которое, во-первых, погасило бы все эти инфляционные неприятности, во-вторых, сохранило бы динамику более высокой индексации, которая была до этого. Идея закона в этом и заключалась", – пояснил Рязанский.

Глава "Союза пенсионеров" добавил, что если средства найдутся, то выплаты смогут осуществляться двумя путями.

"Это будет либо дополнительная индексация сверх инфляции с тем, чтобы сохранить уровень той индексации, которая была, и второй вариант – разовые выплаты", – заключил Рязанский.

Ранее председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство законопроект о введении в России ежегодной 13-й пенсии. Он отметил, что власти обязаны оказывать дополнительную поддержку в виде выплат социально незащищенным гражданам, особенно в период, когда они начинают активно брать потребительские кредиты.

