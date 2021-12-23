В ПФР назвали условия назначения пенсии в 2022 году

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В следующем году право на страховую пенсию будут иметь женщины, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года. Об этом рассказала заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.
Таким образом, право на страховую пенсию в 2022 году будут иметь женщины 56,5 лет и мужчины 61,5 года. Тарасова напомнила, что для назначения страховой пенсии по старости необходимо также наличие общего стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента.
Представитель Пенсионного фонда также отметила, что для назначения пенсии по инвалидности возраст не имеет значения, так как она оформляется с момента установления инвалидности.
"Необходимо отметить, что ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно", – приводит слова Тарасовой агентство "Прайм".
Если пенсионных коэффициентов и стажа будет не хватать для возникновения права на пенсию, то назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет "заработано", добавила она. Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста достичь нужных показателей не удастся, то гражданину назначат социальную пенсию.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой. Как отмечал Сергей Собянин, за последние три года социальные выплаты были увеличены в 2–5 раз, а минимальная социальная пенсия – на 40%.
Новогодние выплаты для пенсионеров могут стать ежегодными
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