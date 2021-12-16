Экономист оценил идею ввести предновогодние выплаты пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Идею о введении ежегодных дополнительных предновогодних выплат пенсионерам можно только поприветствовать, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об этом сообщает RT.
Он отметил, что единственным вопросом для обсуждения являются параметры разработанного законопроекта о размере выплат и перечне категорий пенсионеров, на которых их планируется распространить.
"Понятно, что дополнительные выплаты к Новому году могут восприниматься с особенным энтузиазмом... Понятно, что к Новому году повышенные расходы, на пенсию особенно развернуться не очень просто. Эта дополнительная сумма может помочь пенсионерам при встрече Нового года – покупки подарков внукам и так далее", – сказал Беляев.
По словам эксперта, данную инициативу можно было бы воплотить уже в этом году, однако возможно, что она так и останется нереализованной.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов направил на заключение в правительство законопроект, направленный на введение ежегодных предновогодних выплат для пенсионеров.
Планируется, что предновогодние выплаты выделят из федерального бюджета. По предварительным расчетам, в 2022 году на это необходимо заложить 786,2 миллиарда рублей.
Выплаты пенсионерам в России перед Новым годом могут сделать регулярными
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