Экономист оценил идею ввести предновогодние выплаты пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Идею о введении ежегодных дополнительных предновогодних выплат пенсионерам можно только поприветствовать, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что единственным вопросом для обсуждения являются параметры разработанного законопроекта о размере выплат и перечне категорий пенсионеров, на которых их планируется распространить.

"Понятно, что дополнительные выплаты к Новому году могут восприниматься с особенным энтузиазмом... Понятно, что к Новому году повышенные расходы, на пенсию особенно развернуться не очень просто. Эта дополнительная сумма может помочь пенсионерам при встрече Нового года – покупки подарков внукам и так далее", – сказал Беляев.

По словам эксперта, данную инициативу можно было бы воплотить уже в этом году, однако возможно, что она так и останется нереализованной.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов направил на заключение в правительство законопроект, направленный на введение ежегодных предновогодних выплат для пенсионеров.

Планируется, что предновогодние выплаты выделят из федерального бюджета. По предварительным расчетам, в 2022 году на это необходимо заложить 786,2 миллиарда рублей.

