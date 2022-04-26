Опрос показал, когда россияне предпочитают брать отпуск

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Россияне чаще берут отпуска в августе, июле и сентябре, следует из исследования HeadHunter, которое представило РИА Новости.
Согласно опоросу, самым популярным месяцем для отпуска стал август, отдыхать в конце лета любят 53% россиян. 46% выбирают для отпуска июль, а 35% – сентябрь. Не так часто берут отпуск в феврале (7%). При этом 40% респондентов не успевают отдохнуть за время основного отпуска, еще 57% сообщили, что их все устраивает, а 3% выразили мнение, что отпуск мог бы быть и меньше.
Из опроса следует, что многие россияне (71%) испытывали сложности при планировании отпуска. У трети участников исследования трудности появляются из-за того, что в компании нет возможности взять отпуск в одно и то же время с другим сотрудником (33%), 20% россиян отмечали, что не могут спланировать отпуск, так как не на кого оставить работу. Кроме того, 16% респондентов имели проблемы с отпуском из-за эпидемии коронавируса и геополитической обстановки.
Отмечается, что лишь 27% участников опроса никогда не работают во время отпуска. Почти столько же (24%) всегда продолжают трудиться на отдыхе, столько же возвращаются к рабочим моментам иногда, а 21% – достаточно редко. Что касается планов на лето в целом, 16% россиян заявили, что в текущем году желают уделять больше внимания огороду.
Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева посоветовала россиянам, желающим продлить майские выходные, взять оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет. Дополнительные выходные также могут предоставить тем, кто болеет. Причем речь идет, по словам эксперта, именно о настоящей болезни, а не липовой.
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