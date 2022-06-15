Диетолог рассказал, с чем запрещено сочетать хлеб

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Употребление белого хлеба с вареньем может привести к набору веса и сахарному диабету. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По мнению специалиста, белый хлеб и вовсе следует исключить из рациона. "Там высокообработанная мука, очень мало витаминов и достаточно высокий гликемический индекс, поэтому его в принципе лучше не использовать", – советует Арзамасцев.

При этом диетолог считает наиболее вредным сочетание белого хлеба со сладкими продуктами, такими как варенье.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Обычный белый хлеб со сладкими вещами – это бомба замедленного действия для организма. Мы сочетаем два простых углевода, пустые калории, которые очень быстро усваиваются, и у человека с гиподинамией сразу идет лишний вес.

"Если еще есть какие-то намеки на нарушение углеводного обмена, то в дальнейшем такой хлеб будет провоцировать ожирение и сахарный диабет", – предупреждает Арзамасцев.

Самым полезным считается цельнозерновой хлеб, напомнил специалист. Такой продукт меньше обработан, он содержит больше витаминов, чем обычный белый. Но это не значит, что его можно сочетать абсолютно со всем, говорит диетолог.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В основном хлеб употребляется в первую очередь с растительными компонентами: овощами, салатами, супами. Но нежелательно сочетать его с тяжелыми блюдами. Цельнозерновой хлеб лучше ограниченно есть либо вообще убрать при употреблении мяса, бобовых, грибов, каких-то тяжелых продуктов.

Если у человека есть проблемы с желудком или кишечником, то после употребления такого хлеба может возникнуть обострение воспалительных заболеваний, вздутие кишечника или дискомфорт, заключил Арзамасцев.

Ранее россиян предупредили о риске возникновения кишечной непроходимости из-за белого хлеба. С такой проблемой могут столкнуться люди, уже имеющие какие-либо патологии пищеварительной системы, например опухоли органов желудочно-кишечного тракта или сниженную моторику ЖКТ. Провокатором кишечной непроходимости является еда набегу, когда человек не пережевывает пищу и не употребляет достаточно жидкости.

