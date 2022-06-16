Диетологи рассказали, с чем опасно сочетать мясо

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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в разговоре с Москвой 24 посоветовала не сочетать мясо с картофелем, макаронами и белым рисом.
Эти продукты содержат низкое количество клетчатки и пищевых волокон, но при этом имеют высокое содержание крахмала. Если есть их с мясом, то оно будет хуже перевариваться, отмечает эксперт.
В свою очередь, врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в интервью с Москвой 24 отметил, что употребление мяса вместе с грибами будет нагружать желудок и кишечник. Если у человека уже есть проблемы с пищеварением, то ситуация может ухудшиться, предупреждает он.
"С чистыми жирами, например с майонезом, мясо совмещать нежелательно. Потому что блюдо становится чрезмерно калорийным и польза именно белкового продукта, даже постного, в этом случае теряется", – говорит Арзамасцев.
Специалист также не рекомендует сочетать мясо со сладкими продуктами. "Конечно, со сладким совмещать его не нужно, потому что это может вызывать процессы брожения. И из полезного продукта мы можем превратить мясо в откровенно вредное блюдо", – говорит диетолог.
По словам Арзамасцева, мясо следует употреблять с овощами и зеленью, которые помогут улучшить переваривание пищи.
Ранее россиянам рекомендовали не сочетать с другими продуктами животного происхождения творог. В частности, употребление его в одном приеме пищи с мясом либо яйцами способно вызвать неприятности с пищеварением. Лучше всего есть творог с сухофруктами или овощами.
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