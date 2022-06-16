Диетологи рассказали, с чем опасно сочетать мясо

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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в разговоре с Москвой 24 посоветовала не сочетать мясо с картофелем, макаронами и белым рисом.

Эти продукты содержат низкое количество клетчатки и пищевых волокон, но при этом имеют высокое содержание крахмала. Если есть их с мясом, то оно будет хуже перевариваться, отмечает эксперт.





Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Мясо – сложный продукт для пищеварения. Он достаточно долго переваривается и усваивается. Поэтому следует выбирать на гарнир продукты, которые будут улучшать этот процесс, ускорять переваривание мяса, чтобы оно долго не находилось в желудочно-кишечном тракте и не вызывало процессов гниения.

В свою очередь, врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в интервью с Москвой 24 отметил, что употребление мяса вместе с грибами будет нагружать желудок и кишечник. Если у человека уже есть проблемы с пищеварением, то ситуация может ухудшиться, предупреждает он.

"С чистыми жирами, например с майонезом, мясо совмещать нежелательно. Потому что блюдо становится чрезмерно калорийным и польза именно белкового продукта, даже постного, в этом случае теряется", – говорит Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если мы берем индейку и готовим ее под майонезом, блюдо становится уже менее полезным за счет того, что мы туда добавляем жиры.

Специалист также не рекомендует сочетать мясо со сладкими продуктами. "Конечно, со сладким совмещать его не нужно, потому что это может вызывать процессы брожения. И из полезного продукта мы можем превратить мясо в откровенно вредное блюдо", – говорит диетолог.

По словам Арзамасцева, мясо следует употреблять с овощами и зеленью, которые помогут улучшить переваривание пищи.

Ранее россиянам рекомендовали не сочетать с другими продуктами животного происхождения творог. В частности, употребление его в одном приеме пищи с мясом либо яйцами способно вызвать неприятности с пищеварением. Лучше всего есть творог с сухофруктами или овощами.