Производитель растительного масла Bunge объявил об уходе из РФ

Производитель растительного масла и владелец торговых марок "Идеал" и "Олейна" продает бизнес в России. Американская агропромышленная компания Bunge заявила, что нашла покупателя на все свои российские активы.

Отмечается, что в контракт входит и завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Новым владельцем активов станет бизнесмен Карен Ванецян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

