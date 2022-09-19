H&M завезла новую коллекцию в РФ через Казахстан

Сеть H&M, которая собиралась уходить из России, завезла в магазины новую коллекцию. Сообщается, что доставили ее через Казахстан.

Учитывая, что сеть обещала работать до последней вещи, похоже, закроется она нескоро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.