Кепка Adidas и Gucci за 810 долларов вызвала негодование у пользователей

Фото: gucci.com

Модный дом Gucci совместно с брендом Adidas выпустили кепку с двумя козырьками за 810 долларов. В результате последовала критика и недовольство от пользователей Сети. Об этом сообщает издание Hypebeast.

Головной убор выпустили в рамках осенней коллекции Exquisite. Кепка визуально поделена на две части: с одной стороны расположили бежевую основу с монограммой Gucci, а с другой – белую нашивку в виде логотипа Adidas.

Представленная новинка вызвала негодование среди пользователей. Комментаторы не оценили двусторонний головной убор и поделились мнением под материалом.

"Это для тех, кто хочет сообщить без слов, что он ждет автобус для умственно отсталых. Не могу дождаться, пока приедет мой…", – написал один из пользователей под статьей.

Некоторые комментаторы сравнили новинку с головным убором литературного персонажа Шерлока Холмса.

Ранее сообщалось, что в марте бренд Adidas приостановил деятельность магазинов и онлайн-торговлю в РФ. В компании подчеркнули, что они будут продолжать наблюдать за ситуацией и принимать дальнейшие корпоративные решения в случае необходимости.