Эксперт назвал причину отставания России в сфере гражданской электроники

18:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские IT-компании значительно отстают в области гражданской электроники, считает исполнительный директор АПКИТ, председатель совета по цифровой экономике ТПП РФ Николай Комлев. По его мнению, специалистам следует находиться в постоянном контакте с зарубежными партнерами, но из-за санкций это сложно осуществить.
"Сила IT – в открытости, в открытых стандартах, платформах. С одной стороны, те, кто у нас занимаются электроникой, вынуждены будут еще больше закрываться, это им затруднит поиск партнеров. Любая электроника сильна, когда много партнеров и много пользователей. Надо думать, надо собирать всех заинтересованных, и искать какие-то альтернативные подходы", – заявил эксперт в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По его словам, отечественное ПО в областях информационной безопасности и антивирусов является очень конкурентоспособным. Однако, считает Комлев, в части гражданской электроники РФ сильно отстает от своих заграничных партнеров. Кроме того, утверждает эксперт, санкции направлены именно на то, чтобы это отрыв увеличивался еще больше.
Комлев подчеркнул, что на данный момент отечественная IТ-cфера испытывает сильнейшее давление.
"Если раньше это были секторальные санкции, они касались только передачи каких-то технологий, то теперь мы превращаемся вот в эти компании перечисленные, такие защемленные, с кем нельзя никакие финансовые операции, никакие перевозки", – отметил он.
Ранее сообщалось, что количество вакантных мест в IТ-сфере снизилось на 25% с начала текущего года, а число резюме увеличилось на 55%. В первый месяц 2022 года количество вакансий составляло 114,6 тысячи, а уже в августе оно уменьшилось до 85,2 тысячи. Уточняется, что максимальное число открытых вакантных мест пришлось на февраль.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: