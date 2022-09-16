Эксперт назвал причину отставания России в сфере гражданской электроники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские IT-компании значительно отстают в области гражданской электроники, считает исполнительный директор АПКИТ, председатель совета по цифровой экономике ТПП РФ Николай Комлев. По его мнению, специалистам следует находиться в постоянном контакте с зарубежными партнерами, но из-за санкций это сложно осуществить.

"Сила IT – в открытости, в открытых стандартах, платформах. С одной стороны, те, кто у нас занимаются электроникой, вынуждены будут еще больше закрываться, это им затруднит поиск партнеров. Любая электроника сильна, когда много партнеров и много пользователей. Надо думать, надо собирать всех заинтересованных, и искать какие-то альтернативные подходы", – заявил эксперт в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, отечественное ПО в областях информационной безопасности и антивирусов является очень конкурентоспособным. Однако, считает Комлев, в части гражданской электроники РФ сильно отстает от своих заграничных партнеров. Кроме того, утверждает эксперт, санкции направлены именно на то, чтобы это отрыв увеличивался еще больше.

Комлев подчеркнул, что на данный момент отечественная IТ-cфера испытывает сильнейшее давление.

"Если раньше это были секторальные санкции, они касались только передачи каких-то технологий, то теперь мы превращаемся вот в эти компании перечисленные, такие защемленные, с кем нельзя никакие финансовые операции, никакие перевозки", – отметил он.

Ранее сообщалось, что количество вакантных мест в IТ-сфере снизилось на 25% с начала текущего года, а число резюме увеличилось на 55%. В первый месяц 2022 года количество вакансий составляло 114,6 тысячи, а уже в августе оно уменьшилось до 85,2 тысячи. Уточняется, что максимальное число открытых вакантных мест пришлось на февраль.