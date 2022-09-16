Собянин увеличил финансирование программы открытия точек общепита в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Финансирование программы открытия новых точек общепита увеличат до 1 335 700 тысяч рублей. Постановление подписал Сергей Собянин.

Ожидается, что благодаря увеличению финансирования удастся удовлетворить все поступившие заявки на получение грантов для открытия новых заведений общепита.

Чтобы получить поддержку от правительства города нужно открыть новые точки общепита, которые будут работать в сегменте доступных цен и быстрого обслуживания, а также принимать новых работников. При этом размер грантов зависит от площади открываемых заведений и некоторых других особенностей их работы.

16 марта Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Заявки принимаются на платформе Московского инновационного кластера. Претенденты могут подать сразу несколько заявок с разными точками общепита.

Отмечалось, что такая мера поддержки обеспечит дальнейшее развитие индустрии и позволит отечественным сетям в скором времени заменить закрывающиеся точки иностранных компаний.

