В Москве продлили срок приема заявок для новых точек фастфуда

08:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Сергей Собянин подписал постановление о продлении срока приема заявок на получение грантов для открытия новых точек быстрого питания до 31 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Первоначально планировалось, что прием заявок завершится 30 июня. По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, продлить срок приема заявок решили в связи с большим запросом от предпринимателей.
"Сейчас одобрены 123 заявки на открытие 126 точек общепита на общую сумму 257 миллионов рублей. Трудоустроены 324 человека. География распространения вновь открытых точек на территории Москвы достаточно широка, однако максимальное их количество приходится на Центральный округ", – сказал он.
По словам Фурсина, также новые кафе были открыты в Зеленограде и ТиНАО.
16 марта Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда средней ценовой категории, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.
Заявки принимаются на платформе Московского инновационного кластера. Претенденты могут подать сразу несколько заявок с разными точками общепита. Ожидается, что такая мера поддержки обеспечит дальнейшее развитие индустрии и позволит отечественным сетям в скором времени заменить закрывающиеся точки иностранных компаний.
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