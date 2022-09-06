Китай будет платить за поставки газа по "Силе Сибири" в рублях и юанях

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Российский холдинг "Газпром" и крупнейшая китайская нефтегазовая корпорация CNPC договорились о переводе расчетов по поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в рубли и юани. Об этом сообщается в телеграм-канале "Газпрома".
"В ходе встречи были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту. В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях", – говорится в сообщении.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер назвал новый механизм расчетов своевременным, взаимовыгодным и практичным решением. По его мнению, этот шаг даст дополнительный импульс развитию экономик России и Китая, а также послужит примером для других компаний.
Кроме того, Миллер и глава CNPC Дай Хоулян обсудили проект поставок газа по проектируемому "дальневосточному" маршруту, а также проекты строительства трубопроводов "Сила Сибири – 2" и "Союз Восток", которые свяжут газотранспортные системы двух стран.
"Миллер также проинформировал Дай Хоуляна о статусе работ по проекту поставок газа по "восточному маршруту" – газопроводу "Сила Сибири". Линейная часть газопровода от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения в Якутии построена уже почти на 100%", – говорится в материале.
Отмечается, что газ Ковыктинского месторождения начнет поступать в Китай по "Силе Сибири" до конца 2022 года. За счет этого российская компания намерена обеспечить выполнение обязательств по увеличению объемов поставок газа в азиатскую страну в 2023 году.
24 июля "Газпром" установил новый суточный рекорд по поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Отмечалось, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.
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