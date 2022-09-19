Астрономы спрогнозировали магнитные бури 22 и 23 сентября

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Магнитные бури прогнозируются на Земле 22 и 23 сентября. Информация об этом появилась на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Астрономы полагают, что это будут слабые возмущения, относящиеся к категории G1. Также в материале отмечается, что магнитосфера будет возбужденной 24 сентября.

В дальнейшем слабые и средние возмущения категорий G1 и G2 прогнозируются с 30 сентября по 3 октября.

Ранее эпидемиолог рассказал о связи вспышек COVID-19 с магнитными бурями. Он обратил внимание на то, что иногда рост заболеваемости наблюдается внезапно.

