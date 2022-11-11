Сбербанк запустил сервис для перевода зарплат по номеру телефона

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сбербанк запустил сервис, с помощью которого работодатели смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона. Об этом сообщается на сайте банка.

Уточняется, что банковская карта сотрудника должна быть привязана к номеру телефона.

"Это стало возможно благодаря запуску сервиса "Платите зарплату по номеру телефона в интернет-банке СберБизнес", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис доступен всем зарплатным клиентам Сбера.

Ранее "Тинькофф Банк" запустил сервис мгновенных платежей с помощью телефона Tinkoff Pay. В настоящее время доступны онлайн-платежи через сервис, в будущем клиенты банка получат и офлайн-доступ.

В течение 2022 и 2023 годов в сервис будут внедрены новые функции.



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