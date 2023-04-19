Сбербанк предложил клиентам c iOS перейти на новое приложение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбербанк рекомендует клиентам с устройствами на операционной системе iOS перейти на новое приложение SBOL, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Найти его можно в магазине приложений. Также Сбербанк рассылает своим клиентам СМС, в котором есть ссылка для скачивания.

В банке подчеркнули, что использование SBOL полностью безопасно, данные клиентов надежно защищены.

Тем клиентам, у которых есть установленное ранее банковское приложение "Сбербанк Онлайн" или "СБОЛ", советуют скачать и использовать новое приложение, поскольку в него добавлены новые возможности. После регистрации предыдущие версии можно удалить.

Ранее сообщалось, что приложение для мобильного банкинга Сбера SBOL на платформе iOS появилось в App Store. Разработчиком указана компания LLS Open Digital Solutions.

Приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS из-за антироссийских санкций. Кредитная организация создала аналогичный сервис "СБОЛ". Однако и его неоднократно удаляли из App Store.

Специалисты Сбербанка начали устанавливать аналог "Сбербанка Онлайн" на iPhone в своих отделениях. Кредитная организация создала свое программное обеспечение Sberbank Installer iOS. Благодаря этому граждане РФ могли посетить отделения банка, где на их телефон бесплатно устанавливали новое приложение.