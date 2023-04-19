17:55Технологии
Сбербанк предложил клиентам c iOS перейти на новое приложение
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сбербанк рекомендует клиентам с устройствами на операционной системе iOS перейти на новое приложение SBOL, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Найти его можно в магазине приложений. Также Сбербанк рассылает своим клиентам СМС, в котором есть ссылка для скачивания.
В банке подчеркнули, что использование SBOL полностью безопасно, данные клиентов надежно защищены.
Тем клиентам, у которых есть установленное ранее банковское приложение "Сбербанк Онлайн" или "СБОЛ", советуют скачать и использовать новое приложение, поскольку в него добавлены новые возможности. После регистрации предыдущие версии можно удалить.
Ранее сообщалось, что приложение для мобильного банкинга Сбера SBOL на платформе iOS появилось в App Store. Разработчиком указана компания LLS Open Digital Solutions.
Приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS из-за антироссийских санкций. Кредитная организация создала аналогичный сервис "СБОЛ". Однако и его неоднократно удаляли из App Store.
Специалисты Сбербанка начали устанавливать аналог "Сбербанка Онлайн" на iPhone в своих отделениях. Кредитная организация создала свое программное обеспечение Sberbank Installer iOS. Благодаря этому граждане РФ могли посетить отделения банка, где на их телефон бесплатно устанавливали новое приложение.
Из AppStore удалили приложение Сбербанка
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